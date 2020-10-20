Авербух объяснил приостановку «Ледникового периода»

Он уточнил, что программа в какой-то момент ему просто надоела. Вместо нее Авербух запустил шоу «Лед и пламень».

К 2020 году по проекту все вновь стали скучать. Авербух решил, что сейчас самое подходящее время для нового сезона «Ледникового периода». Тем более, что фигуристы не могут участвовать в соревнованиях из-за коронавируса. Поэтому для них это отличный шанс заниматься любимым делом.

Ранее Авербух рассказал о подготовке участников нового сезона телепроекта. В их числе окажутся 11 пар спортсменов и звезд шоу-бизнеса. Уточняется, что зрители увидят на льду Влада Топалова с Еленой Ильиных, Регину Тодоренко с Романом Костомаровым, Ольгу Бузову с Дмитрием Соловьевым и других.

Авербух отметил, что был достаточно большой перерыв с момента окончания съемок прошлого сезона. Четыре года зрители не видели классического формата этого шоу. Он отметил, что получилось собрать интересный состав участников для широкой аудитории.