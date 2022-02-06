Фигурист Кондратюк стал вторым по итогу произвольной программы на командном турнире Олимпиады

Российский фигурист Марк Кондратюк показал второй результат в произвольной программе на командном турнире Олимпийских игр в Пекине (Китай).

Россиянин набрал 181,65 балла.

Первое место у представителя Японии Юма Кагияма (208,94), третим стал американец Винсент Чжоу (171,44).

Ранее в короткой программе Кондратюк показал третий результат.

Таким образом, в командном турнире Олимпиады сборная России пока идет на первом месте с 45 баллами. Второе у США (42), третье занимает Япония (39).