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    06 февраля 2022, 07:43

    Фигурист Кондратюк стал вторым по итогу произвольной программы на командном турнире Олимпиады

    Максим Зинкин

    Российский фигурист Марк Кондратюк показал второй результат в произвольной программе на командном турнире Олимпийских игр в Пекине (Китай).

    Фигурист Кондратюк стал вторым по итогу произвольной программы на командном турнире Олимпиады

    Россиянин набрал 181,65 балла.

    Первое место у представителя Японии Юма Кагияма (208,94), третим стал американец Винсент Чжоу (171,44).

    Ранее в короткой программе Кондратюк показал третий результат.

    Таким образом, в командном турнире Олимпиады сборная России пока идет на первом месте с 45 баллами. Второе у США (42), третье занимает Япония (39).