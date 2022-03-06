FIG откроет дисциплинарное дело против российского гимнаста Куляка
Международная федерация гимнастики откроет дисциплинарное дело против гимнаста Куляка
Международная федерация гимнастики (FIG) намерена открыть дисциплинарное дело против российского гимнаста Ивана Куляка. На этапе Кубка мира в Дохе на награждение он вышел с буквой Z на форме.
«FIG подтверждает, что обратится в фонд этики с просьбой возбудить дисциплинарное производство в отношении российского гимнаста Ивана Куляка после его шокирующего поведения на этапе Кубка мира в Дохе», — привело РИА «Новости» сообщение огранизации.
Куляк выиграл бронзовую медаль на соревнованиях на параллельных брусьях на этапе Кубка мира по спортивной гимнастике в Дохе. На церемонию награждения спортсмен вышел в майке с буквой Z на груди. Как отметила старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко, это была личная инициатива Куляка.
На этих соревнованиях россияне выступали в нейтральном статусе. Решение об этом вынесла FIG. Во время турнира руководство организации хотело пойти на безосновательную дисквалификацию российских спортсменов, отметили представители российской делегации. Но, по их словам, в ситуацию вмешалась глава организации Моринари Ватанабэ.