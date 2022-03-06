FIG откроет дисциплинарное дело против российского гимнаста Куляка

Международная федерация гимнастики (FIG) намерена открыть дисциплинарное дело против российского гимнаста Ивана Куляка. На этапе Кубка мира в Дохе на награждение он вышел с буквой Z на форме.

«FIG подтверждает, что обратится в фонд этики с просьбой возбудить дисциплинарное производство в отношении российского гимнаста Ивана Куляка после его шокирующего поведения на этапе Кубка мира в Дохе», — привело РИА «Новости» сообщение огранизации.

Куляк выиграл бронзовую медаль на соревнованиях на параллельных брусьях на этапе Кубка мира по спортивной гимнастике в Дохе. На церемонию награждения спортсмен вышел в майке с буквой Z на груди. Как отметила старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко, это была личная инициатива Куляка.

На этих соревнованиях россияне выступали в нейтральном статусе. Решение об этом вынесла FIG. Во время турнира руководство организации хотело пойти на безосновательную дисквалификацию российских спортсменов, отметили представители российской делегации. Но, по их словам, в ситуацию вмешалась глава организации Моринари Ватанабэ.