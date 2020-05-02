Коронавирус в России и мире. Главное на 2 мая
В России
За прошедшие сутки нваличие коронавирусной инфекции подтвердили еще у 7933 человек в России. Общее количество заболевших COVID-19 выросло до 114 431 человека.
Накануне вечером стало известно о том, что коронавирус диагностировали у министра строительства и ЖКХ России Владимира Якушева. Кроме министра COVID-19 также подтвердился у его заместителя Дмитрия Волкова. Вместе с Якушевым он госпитализирован в одну из больниц Москвы. Временно исполнять обязанности госпитализированного Якушева будет его заместитель Никита Стасишин.
Столичный оперштаб отметил, что ранние сообщения о том, что коронавирус поражает только пожилых людей от 65 лет и старше опровергаются статистическими данными по новым зараженным. В Москве почти 84% всех заболевших младше 65 лет.
Главный врач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал о новом симптоме COVID-19. По его словам, у большинства зараженных появляются высыпания на руках и животе.
В борьбе с коронавирусной инфекцией Россия подходит к важнейшему этапу. Министр здравоохранения Михаил Мурашко отметил, что в этот период решающим станет поведение каждого гражданина. Все должны почувствовать ответственность и остаться дома.
Росздравнадзор зарегистрировал тест, который выявляет антитела к коронавирусу. С его помощью можно будет выявлять людей, которые переболели COVID-19.
В последнее время в отношении коронавируса все чаще можно услышать выражение «выйти на плато». Вирусолог и профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн объяснил «360», что значит это выражение.
В мире
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил о необходимости продлить глобальный режим ЧС, введенный из-за пандемии COVID-19. Он также объявил, что снова проведет заседание чрезвычайного комитета «через 90 дней или раньше, если это потребуется».
Соединенные Штаты по-прежнему продолжают занимать первое место по числу инфицированных граждан и летальных случаев пациентов с COVID-19.
Издание The Guardian сообщило, что в США создали тест, который может помочь диагностировать 2019-nСоV по истечении 24 часов после инфицирования.
Еще одна группа ведущих американских ученых выпустила доклад, в котором привела три сценария развития пандемии коронавируса в мире. По одному из них, человечеству грозит еще два года пандемии коронавируса.
Ученые Ирландского центра сосудистой биологии и Королевского колледжа хирургов в Ирландии пришли к выводу, что существенная часть зараженных коронавирусом нового типа умирает из-за аномального свертывания крови.
Согласно их исследованию, в легких пациентов образуются сотни тромбов именно из-за аномального свертывание крови при тяжелой форме COVID-19. Это все значительно увеличивает риск сердечного приступа и инсульта.
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К сегодняшнему дню общее число зараженных коронавирусной инфекцией в мире достигло 3,2 миллиона человек, около 233 тысячи граждан погибли. В некоторых странах вспышка коронавируса уже прошла свой пик.