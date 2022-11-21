21 ноября 2022, 01:52
Английскому футболисту запретили носить повязку с символикой ЛГБТ на ЧМ-2022
FIFA запретила английскому футболисту Кейну носить капитанскую повязку с символикой ЛГБТ
Международная федерация футбола (FIFA) не разрешила форварду сборной Великобритании Харри Кейну носить капитанскую повязку One Love против дискриминации на чемпионате мира 2022 года по футболу, который проходит в Катаре. Об этом сообщила британская газета The Telegraph.
В федерации пояснили, что правила запрещают носить такие повязки. FIFA предложила альтернативный вариант капитанской повязки. В Футбольной ассоциации Англии (FA) были разочарованы таким решением.
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Повязка One Love символизирует борьбу с дискриминацией, в том числе представителей ЛГБТ. До этого форвард сборной Польши Роберт Левандовски заявил, что привез в Катар повязку с цветами украинского флага, которую ему подарил тренер сборной Украины Андрей Шевченко. Однако футболист отказался от идеи выйти в ней на поле.
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Ранее сообщалось, что в матче открытия победила команда Эквадора. Гости обыграли команду Катара со счетом 2:0. Победители сыграют с Голландией 25 ноября.
Катар
Чемпионат мира по футболу - 2022
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