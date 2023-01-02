Спорт 02 января 2023, 19:01 FIFA рассмотрит возможность переименования по стадиону в каждой стране в честь Пеле Глава FIFA Инфантино призвал каждую страну назвать хотя бы один стадион в честь Пеле flickr

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Международная федерация футбола (FIFA) вместе с партнерами рассматривает вероятность переименования хотя бы одного из стадионов в каждой стране в честь трехкратного чемпиона мира в составе сборной Бразилии Пеле. Об этом ESPN сообщил глава организации Джанни Инфантино.

«Мы уже говорили с федерациями на тему того, чтобы почтить память Пеле минутой молчания на матчах национальных чемпионатов. Также мы хотим, чтобы в каждом государстве был хотя бы один стадион, названный в честь Пеле», — сказал он.

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Инфантино подчеркнул, что эта мера поможет сохранить память о Пеле на долгие годы вперед.

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«Наши дети будут знать, насколько Пеле был важен для всех», — добавил глава FIFA.

О смерти Пеле на 83-м году жизни стало известно 30 декабря, писал RT. Причиной смерти прославленного футболиста стал рак. Вечером 2 января на стадионе бразильского клуба «Сантос» началась церемония прощания с Пеле.

Экс-футболист остается единственным игроком в мире, трижды победившим на чемпионате мира. Вместе со сборной Бразилии он завоевал золотые медали мирового первенства в 1958, 1962 и 1970 годах.