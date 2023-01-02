Мир 02 января 2023, 17:56 Прощание с Пеле началось на стадионе «Сантоса» в Бразилии G1: поклонники Пеле начали прощаться с королем футбола на стадионе в Бразилии YouTube

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Поклонники трехкратного чемпиона мира в составе сборной Бразилии Пеле собрались на стадионе «Сантоса» на церемонию прощания с легендарным футболистом. Об этом сообщило издание G1.

В публикации отмечается, что люди приехали отдать последний долг королю футбола целыми семьями. Многие взяли с собой даже маленьких детей.

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Фанаты надели футболки с логотипом национальной сборной Бразилии или клуба «Сантос».

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Гроб с телом легенды сборной Бразилии доставили на стадион 2 января. Прощание с Пеле началось в 10:00 по местному времени (16:00 по московскому), его могут посетить все желающие. Планируется, что церемония продлится примерно сутки.

Пеле умер 29 декабря. Ему было 82 года. В ноябре спортсмена госпитализировали после отрицательной динамики рака.

Столетней матери прославленного футболиста Селесте Арантес родственники решили не сообщать о смерти сына, передал RT.