FIFA рассказала, как пройдет Чемпионат мира-2022 по футболу

Чемпионат мира по футболу в 2022 году пройдет при зрителях. Президент Международной федерации футбола (FIFA) Джанни Инфантино сообщил, что на матчах мирового соревнования трибуны будут заполнены.

«У нас будут полные стадионы. К тому времени COVID-19 будет побежден, и мы все научимся жить с этим», — привел слова Инфантино спортивный журналист Роб Харрис в Twitter.

По словам журналиста, глава FIFA высказал такое мнение во время брифинга Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Финальные матчи ЧМ по футболу в 2022 году пройдут в Катаре с 21 ноября по 18 декабря.

В декабре сборная России по футболу узнала соперников на отборочном этапе чемпионата мира 2022 года. Жеребьевка прошла в Цюрихе. Российская команда попала в группу Н из третьей корзины. Прямые путевки на чемпионат мира получат победители групп. Вторые команды ждут стыковые матчи — в них 12 команд разыграют еще три путевки на ЧМ-2022.

Отбор стартует 24 марта, а завершится 16 октября 2021 года. Стыки пройдут с 24 по 29 марта 2022 года.