Россия узнала соперников по отбору на чемпионат мира по футболу 2022 года

Сборная России по футболу узнала соперников на отборочном этапе чемпионата мира 2022 года. Жеребьевка прошла в Цюрихе.

Сборная России попала в группу Н из третьей корзины. Соперниками по группе стали сборные Хорватии, Словении, Словакии, Кипра и Мальты.

Хорваты были финалистами последнего чемпионата мира. В московском финале они уступили сборной Франции.

Прямые путевки на чемпионат мира получат победители групп. Вторые команды ждут стыковые матчи — в них 12 команд разыграют еще три путевки на ЧМ-2022.

‎Отбор стартует 24 марта, а завершится 16 октября 2021 года. Стыки пройдут с 24 по 29 марта 2022 года. ЧМ-2022 стартует 21 ноября, финал — 18 декабря. Турнир примет Катар. Из-за климата в стране чемпионат мира впервые перенесли с лета на зиму. Прошлый чемпионат мира по футболу проходил в России, его победителем стали французы.