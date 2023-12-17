Спорт 17 декабря 2023, 21:05 ФИФА назвала клубы, которые выступят на обновленном ЧМ-2025 ФИФА опубликовала список 19 из 32 команд, которые выступят на клубном ЧМ-2025 Freepik

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Пресс-служба ФИФА на сайте Championat опубликовала список клубов, которые точно выступят в клубном чемпионате мира — 2025. В реестре 19 клубов, всего заявлено 32 участника ЧМ-2025.

От Европы в чемпионате мира в 2025 году примет участие «Челси» и «Манчестер Юнайтед» из Англии, «Реал» из Испании и победитель текущего розыгрыша.

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Восемь команд попадут в турнир по рейтингу, из них известны пять клубов из Германии, Франции, Италии и Португалии.

Первый турнир в новом формате пройдет с 15 июня по 13 июля 2025 года в США. По новым правилам матч за третье место проводить не будут.

Международная федерация футбола назвала трех претендентов на звание лучшего игрока года. В список попали француз Килиан Мбаппе, норвежец Эрлинг Холанд и аргентинец Лионель Месси.