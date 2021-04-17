Мазепин остался доволен квалификацией в Имоле

Российский пилот «Хааса» Никита Мазепин

показал худшее время в третьей свободной практике этапа чемпионата «Формулы-1» Гран-при Эмилии-Романьи в Италии. Но гонщик не считает, что это провал. По его словам, он всем доволен, пишет Sports.ru.

«Происходило многое, но пока моя карьера движется по восходящей», — заявил он.

Мазепин пояснил, что в таких квалификациях всегда случается что-то новое. И он, и его напарники рассчитывали, что проведут чистую сессию.

«Но потом что-то происходит, и внезапно времени у тебя остается меньше. Такой стресс заставляет волноваться», — добавил он.

По словам гонщика, показать оптимальное время было сложно из-за холодной трассы — когда важно поддерживать температуру шин. Для этого нужно ехать быстро, когда другие машины замедляются.

«Думаю, мы выжали из машины почти все, и это хорошая основа для развития», — заключил Мазепин.