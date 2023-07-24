Спорт 24 июля 2023, 01:51 Ферстаппен выиграл гонку этапа Гран-при Венгрии «Формулы-1» Ферстаппен стал победителем седьмого этапа «Формулы-1», выиграв Гран-при Венгрии Twitter Макса Ферстаппена

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Нидерландец Макс Ферстаппен из команды «Ред Булл» одержал победу в Гран-при Венгрии — 11-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1». Соревнования проходили на автодроме «Хунгароринг».

Второе место досталось британцу Ландо Норрис из «Макларен». На третьем месте оказался еще один пилот команды «Ред Булл» мексиканец Серхио Перес. Норрис становится призером этапа Гран-при «Формулы-1» уже во второй раз.

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В спортивной копилке Ферстаппена это уже седьмая победа подряд. Нидерландец повторил результат немцев Нико Росберга и Михаэля Шумахера, а также итальянца Альберто Аскари.

Команда «Ред Булл» стала рекордсменом «Формулы-1» по количеству побед подряд на этапах Гран-при — 12. В текущем сезоне она выиграла все этапы Гран-при, а также стала победительницей заключительного этапа в прошлом сезоне.

Ранее в Раменском состоялся четвертый этап Гран-при Российской дрифт-серии RDS GP сезона текущего года. Фаворитами гонки стали пилоты команды Tamakaya Forward Auto Георгий Чивчян и Роман Тиводар.