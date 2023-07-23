Подмосковье 23 июля 2023, 19:54 Четвертый этап Гран-при Российской дрифт-серии RDS GP прошел в Раменском

Читать 360tv в

Четвертый этап Гран-при Российской дрифт-серии RDS GP сезона 2023 года состоялся на трассе ADM Raceway в деревне Мячково Раменского округа. В качестве фаворитов на гонке выступили пилоты команды Tamakaya Forward Auto Георгий Чивчян и Роман Тиводар, которые хорошо знают этот автодром.

«Специфика автомобиля для дрифта состоит в том, что передняя подвеска работает так, что машина должна легко управляться в большом заносе. <…>Также важными особенностями являются вес и мощность», — рассказал участник соревнований Денис Мигаль.

Турнир дрифт-серии имеет обширную географию, первые три этапа в этом году состоялись в Нижнем Новгороде, Казани и Санкт-Петербурге. Следующие заезды в Подмосковье в рамках чемпионата пройдут 2 и 3 сентября.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».