Матч сборной России и Финляндии начался напряженно. Помимо незасчитанного гола в ворота России, в команде произошла вынужденная замена. Защитник Марио Фернандес неудачно приземлился на спину. Прямую трансляцию матча начал вести Первый канал.

На 25-й минуте футболист боролся за мяч с защитником сборной Финляндии. Неожиданно он упал, неудачно приземлившись на спину. Спортсмена пришлось уносить с поля на носилках. Вместо Фернандеса в игру вошел Вячеслав Караваев.

Но, несмотря на все злоключения, сборной России удалось открыть счет на 45-й минуте первого тайма. Гол забил полузащитник Алексей Миранчук.

Матч проходит в Санкт-Петербурге. В этот раз команда играет без защитника Юрия Жиркова. Он получил травму в матче со сборной Бельгии, уточнило ИА Nation News. Недавно эрмитажный кот Ахилл предсказал России победу над финнами. Результат матча станет известен через час. По словам старшего тренера юношеской сборной России Дмитрия Хомуха, российская сборная обязательно должна выиграть, потому что команду соперников устроит и ничья.