В Санкт-Петербурге начался матч между сборными России и Финляндии. В этот раз наша команда играет в новом составе. На третьей минуте финны забили гол, но он был отменен из-за положения вне игры.

В стартовый состав команды под руководством главного тренера Станислава Черчесова вошли Матвей Сафонов, Георгий Джикия, Игорь Дивеев, Марио Фернандес, Дмитрий Баринов, Роман Зобнин, Магомед Оздоев, Далер Кузяев, Александр Головин, Алексей Миранчук и Артем Дзюба.

В этот раз не будет играть защитник Юрий Жирков. Он получил травму в матче между сборными России и Бельгии, уточнило ИА Nation News.

Недавно эрмитажный кот Ахилл предсказал России победу над финнами. Ранее он уже несколько раз оказывался прав. Старший тренер юношеской сборной России Дмитрий Хомуха рассказал «360», что сборная обязательно должна выиграть, потому что команду соперников устроит и ничья. Сборная Финляндии уже набрала очки на Евро-2020 после победы над сборной Дании. Если они и в этот раз победят, то обеспечат себе выход в раунд плей-офф.

Заслуженный тренер России по футболу Василий Костровский считает, что Финляндия — не очень сильный, но неудобный соперник для России.