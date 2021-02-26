Фергюсон посмеялся над заболевшим Нурмагомедовым

Американский боец смешанного стиля (MMA) Тони Фергюсон в своих сториз прокомментировал фотографию, которую его коллега Хабиб Нурмагомедов показал во время интервью. На нем лицо российского бойца опухло, так как он болел свинкой.

На высказывание Фергюсона обратили внимание журналисты Sport24. Нурмагомедов рассказывал Магомеду Исмаилову, что за месяц до встречи с Джастином Гейджи переболел свинкой, и показал фотографию того периода. Россиянин признался, что ему пришлось несколько дней провести в реанимации.

Источник фото: Instagram

Несмотря на перенесенное заболевание, Нурмагомедов встретился с Гейджи, победил его и объявил об окончании карьеры.

«Когда наконец заканчиваешь с боями, то можешь есть столько тирамису, сколько захочешь», — написал Фергюсон в Instagram.

После ухода из октагона Нурмагомедов заявил, что хотел бы попробовать себя в футболе и сыграл с московским «Спартаком». Главный тренер российской сборной по футболу Станислав Черчесов сообщил, что готов встретиться с ним и обсудить тренировки в национальной команде.