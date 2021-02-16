Черчесов обсудит с Нурмагомедовым тренировки в сборной РФ

Главный тренер российской сборной по футболу Станислав Черчесов готов пообщаться с обладателем пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабибом Нурмагомедовым по поводу тренировок в национальной команде. Об этом заявил сам Черчесов.

«Такие серьезные вопросы надо обсуждать за столом. Идея о том, чтобы пообщаться, имеет право на жизнь. Тренироваться — надо думать», — сказал тренер. Его процитировал ТАСС.

Нурмагомедов закончил карьеру в смешанных единоборствах в октябре 2020 года. Это произошло после боя с американцем Джастином Гейджи. На счету россиянина 29 побед и ни одного поражения.

Позже боец сказал, что хотел бы себя попробовать в футболе. В конце января 2021 года Нурмагомедов принял участие в товарищеском матче, где сыграл с футболистами московского «Спартака».

Тем не менее ходит много слухов по поводу возвращения Нурмагомедова на ринг. Недавно глава UFC Дэйна Уайт заявил, что российский боец может вернуться в спорт после хорошего боя ирландца Конора Макгрегора и американца Дастина Порье. Однако друг Нурмагомедова — комментатор Рамазан Рабаданов — назвал это всего лишь слухами.