Федун покинул пост президента футбольного клуба «Спартак»

Российская нефтяная компания «Лукойл» сообщила о приобретении футбольного клуба «Спартак-Москва» и стадиона «Открытие банк арена», а Леонид Федун сложил с себя полномочия президента. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на сообщение компании.

«Лукойл» сообщает о приобретении 100% акций АО «Футбольный клуб «Спартак-Москва», а также стадиона «Открытие банк арена», — сообщила компания, более 20 лет являвшаяся генеральным спонсором клуба.

Федун также вышел из состава акционеров клуба и больше не будет принимать участие в управлении.

В ближайшее время «Лукойл» хочет усовершенствовать систему управления «Спартаком», привлечь к руководству клубом профессионалов с успешным опытом в спортивном бизнесе и перевести спартаковскую Академию имени Федора Черенкова в Тушино, поближе к стадиону «Открытие банк Арена».

Ранее Леонид Федун, занимавший пост вице-президента нефтегазовой компании «Лукойл» по стратегическому развитию, покинул должность. В ПАО «Лукойл» пояснили, что отставка связана с «достижением пенсионного возраста и семейными обстоятельствами».