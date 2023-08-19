Спорт 19 августа 2023, 21:32 Федор Емельяненко ушел с поста президента Союза ММА России Федор Емельяненко во второй раз оставил пост президента Союза ММА России РИА «Новости»

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Федор Емельяненко принял решение оставить пост президента Союза ММА России. Об этом ТАСС сообщил вице-президент организации Андрей Терентьев.

«Федор подал заявление об отставке. Он снял с себя полномочия», — сказал он.

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Исполняющим обязанности главы Союза ММА назначили Терентьева, который сейчас является вице-президентом организации. Нового главу запланировали избрать на конференции в конце 2023 года.

Также в ближайшее время пройдет заседание президиума, на котором определят, какую должность в Союзе ММА России теперь займет Федор Емельяненко. Он не планирует полностью выходить из него.

Впервые Федор Емельяненко занял пост президента Союза ММА России в 2012 году, с момента создания организации. Спустя пять лет он оставил эту должность. Повторно его избрали главой Союза ММА России летом 2022 года.

На счету Емельяненко 40 побед и семь поражений в смешанных единоборствах (ММА), еще один бой признали несостоявшимся. Также он является бывшим чемпионом организаций Pride, Rings и WAMMA, четырехкратным чемпионом мира и девятикратным чемпионом России по боевому самбо.

Ранее Федор Емельяненко заявил в YouTube-шоу The MMA Hour, что хотел бы провести бой против американца Майка Тайсона. По мнению боксера Дмитрия Кудряшова, у Емельяненко есть шансы победить экс-абсолютного чемпиона мира.