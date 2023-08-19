19 августа 2023, 21:32
Федор Емельяненко ушел с поста президента Союза ММА России
Федор Емельяненко во второй раз оставил пост президента Союза ММА России
Федор Емельяненко принял решение оставить пост президента Союза ММА России. Об этом ТАСС сообщил вице-президент организации Андрей Терентьев.
«Федор подал заявление об отставке. Он снял с себя полномочия», — сказал он.
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Исполняющим обязанности главы Союза ММА назначили Терентьева, который сейчас является вице-президентом организации. Нового главу запланировали избрать на конференции в конце 2023 года.
Также в ближайшее время пройдет заседание президиума, на котором определят, какую должность в Союзе ММА России теперь займет Федор Емельяненко. Он не планирует полностью выходить из него.
Впервые Федор Емельяненко занял пост президента Союза ММА России в 2012 году, с момента создания организации. Спустя пять лет он оставил эту должность. Повторно его избрали главой Союза ММА России летом 2022 года.
На счету Емельяненко 40 побед и семь поражений в смешанных единоборствах (ММА), еще один бой признали несостоявшимся. Также он является бывшим чемпионом организаций Pride, Rings и WAMMA, четырехкратным чемпионом мира и девятикратным чемпионом России по боевому самбо.
Ранее Федор Емельяненко заявил в YouTube-шоу The MMA Hour, что хотел бы провести бой против американца Майка Тайсона. По мнению боксера Дмитрия Кудряшова, у Емельяненко есть шансы победить экс-абсолютного чемпиона мира.
Бокс
Федор Емельяненко
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