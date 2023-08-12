Спорт 12 августа 2023, 18:37 Боксер Кудряшов заявил, что Емельяненко имеет шансы победить Тайсона

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Российский спортсмен Федор Емельяненко и Майк Тайсон имеют равные шансы на победу в поединке. Таким мнением поделился боксер-профессионал, выступавший в первой тяжелой весовой категории, Дмитрий Кудряшов. Об этом сообщил телеканал «Звезда».

По словам специалиста, спортсмены, которые занимаются сейчас с Емельяненко, говорят о том, что он находится в неплохой спортивной форме. Однако Тайсон также не запускает себя и продолжает тренироваться.

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«Если брать Тайсона времен Тайсона, то вариантов победить у Федора немного. Сейчас кто будет в лучших кондициях, тот и победит», — отметил Кудряшов.