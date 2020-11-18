Федор Емельяненко допустил завершение спортивной карьеры из-за коронавируса

Российский боец Федор Емельяненко не исключил, что ему придется завершить спортивную карьеру из-за коронавируса. Все дело в том, что в условиях пандемии невозможно проводить бои.

«Да, есть такой вариант», — передает ТАСС слова спортсмена.

Еще недавно Емельяненко сообщал, что его следующий бой может пройти летом 2021 года в Москве. За плечами спортсмена 39 побед и шесть поражений. По словам борца, сам он не болел COVID-19. Кроме того, у него обнаружены антитела к этому вирусу.

Емельяненко также прокомментировал уход Хабиба Нурмагомедова из профессионального спорта. По его словам, смешанные единоборства (ММА) не потеряют популярность из-за этого.

В августе этого года ушел из жизни тренер Федора Емельяненко Владимир Воронов. Смерть вызвали осложнения из-за коронавирусной инфекции. Кроме того, у него были проблемы с сердцем. Тренеру было 55 лет. Борец назвал Воронова отцом для многих его учеников, который помог найти юношам свою дорогу в жизни.