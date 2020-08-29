«Невосполнимая потеря для спорта». Шлеменко выразил соболезнования Емельяненко после смерти тренера

Тренер российского борца Федора Емельяненко Владимир Воронов скончался на 56 году жизни. Он был наставником спортсмена с 1986 года.

«Владимир Михайлович был не только тренером, но и отцом для многих спортсменов. Он вырастил чемпионов, сильных духом, верил в молодых ребят и помогал найти им свою дорогу в жизни», — заявил Федор Емельяненко. Его слова приводит Национальная служба новостей.

Свои соболезнования в связи со смертью Воронова в разговоре с «360" выразил российский боец смешанного стиля Александр Шмеленко.

«Опять грустная новость. Только что стало известно о смерти Владимира Михайловича Воронова. К сожалению этот год, високосный год очень тяжелый. Совсем недавно ушел из жизни великий тренер Абдулманап Нурмагомедов. Сейчас Владимир Воронов. Это большая потеря, невосполнимая потеря для всего российского спорта. Хочу выразить свои соболезнования ребятам, которые знают Михалыча. Которые занимались у него. Ребята, не останавливайтесь. В жизни любые трудности нам идут только на пользу. Самое главное — продолжайте то дело, которое он с вами начал и которое он в вас вложил», — сказал Шмеленко.

Воронов умер из-за осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Он несколько дней находился в реанимации. У тренера были проблемы с сердцем, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Владимир Воронов был заслуженным тренером России, мастером спорта СССР по дзюдо, заслуженным тренером России по самбо, заслуженным работником физической культуры РФ. Он работал в СДЮСШОР имени Александра Невского директором школы. В 2014 году Воронова признали лучшим тренером по боевому самбо в России. Он работал с командами ММА Imperial Team и клуба Red Devil.