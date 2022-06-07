Запрос от Ассоциации фигурного катания США по поводу перехода российской фигуристки Дианы Дэвис в американскую сборную не поступал в Федерацию фигурного катания на коньках России (ФФККР). Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в ФФККР.

«Чтобы согласовать переход, нужно официальное письмо от страны, куда спортсмен хочет перейти, в данном случае от американской федерации, плюс согласие спортсмена на переход. Таких запросов или просьб ни от американской федерации, ни от самой спортсменки в федерацию не поступало», — сказал источник.

Ранее американский журналист Дэйв Лиз, ссылаясь на маму фигуристки — тренера Этери Тутберидзе — написал в Twitter, что Дэвис будет представлять сборную Соединенных Штатов.

Диане Дэвис 19 лет, она выступает в танцах на льду в паре с Глебом Смолкиным. Они получили серебро на чемпионате России в этому году, а на Олимпиаде в Пекине стали четырнадцатыми.