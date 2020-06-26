Фанаты «Ливерпуля» всю ночь праздновали победу клуба. Фото

«Ливерпуль» 19-й раз в истории и впервые за 30 лет стал чемпионом Англии. Болельщики праздновали триумф любимого клуба всю ночь и делились фотографиями в соцсетях.

Фанаты «Ливерпуля» после новости о победе собрались у домашнего стадиона команды, залезли на ограду, растянули шарфы и подожгли файеры.

Всю ночь по Ливерпулю ходили поклонники клуба-триумфатора с флагами и распевали гимн команды «You’ll Never Walk Alone».

Тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп не смог сдержать слез.

Фанаты успели даже сделать транспарант с Клоппом, игроками и чемпионским календарем «Ливерпуля».

Победу легендарного клуба праздновали все — от мала до велика.

«Ливерпуль» стал чемпионом Англии после поражения ближайшего конкурента «Манчестер Сити» в матче против лондонского «Челси» со счетом 1:2. Отрыв «Ливерпуля» от «Манчестер Сити» составил 23 очка. За оставшиеся туры чемпионата футболисты из Манчестера столько набрать не смогут.

Это 19 победа клуба из родного города The Beatles в национальном чемпионате. Последний раз «Ливерпуль» стал чемпионом Англии 30 лет назад.