Спорт 28 апреля 2023, 22:50 «Факел» обыграл «Динамо» в матче 25-го тура РПЛ Футболисты «Динамо» проиграли «Факелу» в матче РПЛ со счетом 2:0 Pxhere

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Воронежский «Факел» победил в матче с московским «Динамо» в матче 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Игра закончилась со счетом 2:0.

В ходе встречи форвард гостей Георгий Гонгадзе забил гол в ворота соперников на 49-й минуте, а потом смог удвоить преимущество команды, реализовав пенальти на 61-й минуте.

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В команде «Факела» отличился Арсен Захарян, однако этот гол решили отменить после просмотра видеоповтора. Арбитр зафиксировал фол Захаряна на защитнике Игоре Калинине.

По результатам 25 туров «Факел» занял 14-е место в таблице чемпионата России, у него 21 очко. «Динамо» встало на на шестую строчку с 39 баллами в активе.

Следующий матч воронежская команда проведет против «Ростова» 6 мая. «Динамо» в этот же день выйдет на поле с «Химками».

Ранее игра между «Локомотивом» и ЦСКА в рамках 24 тура РПЛ закончилась вничью. Матч, который состоялся 23 апреля на стадионе армейцев, завершился со счетом 1:1.