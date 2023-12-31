Спорт 31 декабря 2023, 23:45 «Это слишком». Чемпионка по биатлону призвала россиян не вставать на колени перед МОК Биатлонистка Ишмуратова призвала россиян не ехать на ОИ-2024 на условиях МОК РИА «Новости»

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В очередной раз вставать на колени перед МОК для российских спортсменов — это уже слишком. Такое заявление РИА «Новости» сделала двукратная чемпионка по биатлону Светлана Ишмуратова.

«Однозначно, на тех условиях, в которых мы сейчас, я думаю, ехать уже не стоит. В очередной раз вставать на колени — это слишком», — заявила спортсменка.

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Она отметила, что российские атлеты выполняли условия Международного олимпийского комитета, но «все равно этого было мало», спортсменам продолжали навязывать «кабальные условия». Россиянам нельзя выступать без гимна и флага, потому что спортсмены дают клятву Родине, что будешь ее защищать, пусть и на спортивной площадке, добавила Ишмуратова.

Олимпийский комитет России заявил, что не станет финансировать спортсменов, которые решат выступить на Олимпиаде в Париже в нейтральном статусе. Принявшим условия МОК атлетам также не положены выплаты за победы.