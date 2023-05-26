26 мая 2023, 23:25
«Это преступление». Фетисов осудил показ в России чемпионата мира по хоккею
Фетисов назвал преступлением трансляцию чемпионата мира по хоккею в России
Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов прокомментировал показ в России матчей чемпионата мира в условиях отстранения от участия в нем сборной страны. По его словам, показ матчей ЧМ по хоккею является преступлением, написало издание «Спорт-Экспресс».
«Для меня нет чемпионата мира по хоккею. Я считаю, что это преступление — показывать его у нас в стране, еще и обсуждать его итоги», — сказал он.
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Чемпионат мира по хоккею проходит с 12 по 28 мая в в Латвии и Финляндии. Международная федерация хоккея (IIHF) лишила национальную команду России и сборную Белоруссии права на участие в соревнованиях. Таким образом, российская сборная пропустила чемпионат мира во второй раз.
Согласно решению о проведении турнира, принятом на заседании конгресса Международной федерации хоккея в Тампере, матчи ЧМ проведут в Мангейме и Дюссельдорфе.
В 2024 году мировое хоккейное первенство организуют в Чехии, в 2025-м году хозяйками турнира станут Дания и Швеция, а в 2026 году — игроков примет Швейцария.
Хоккей
Россия
Вячеслав Фетисов
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