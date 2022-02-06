Российский лыжник Александр Большунов грамотно подвел свою подготовку к Олимпиаде в Пекине, чтобы показать свой лучший результат. Об этом «360» рассказала российская лыжница, двукратная чемпионка мира Ольга Завьялова.

Ранее Большунов принес России золото в скиатлоне, серебро взял его соотечественник Денис Спицов, бронза у финна Ийво Нисканена.

Завьялова поздравила с золотом и серебром всю российскую команду по лыжным гонкам, включая старшего тренера Юрия Бородавко.

«Ребята просто молодцы, отработали на 100%! Тяжелый выдался год для Большунова, но он сумел подвестись к соревнованиям, что говорит о высоком мастерстве», — заявила она.

Завьялова считает, что при определенном раскладе Большунов побежит всю оставшуюся программ Игр, включая спринт и эстафету. Также она сказала, что затяжные подъемы олимпийской трассы играют на руку группы Бородавко.

«Трасса похожа на дистанцию в Малиновке, где ребята Юрия много тренируются, такие подъемы им за радость», — сказала Завьялова.

Чемпионка мира объяснила слабый результаты норвежских лыжников в скиатлоне акклиматизацией из-за позднего приезда в Пекин из-за выявленных случаев коронавируса.

«Вся команда провалилась, Норвегия могла бороться за медали. Клебо просто пешком прогулялся, видно, готовится к спринту», — рассказала она.

Завьялова не считает серьезной информацию о том, что Норвегия подаст протест на победу Большунова из-за брошенной палки в бокс с лыжами Йоханнеса Клебо.

«Это бред, просто СМИ раздувают. У меня были такие же случаи, забегала не в свой бокс, всякое бывает. Тем более Клебо эта палка не помешала», — заключила она.

Второе место взял россиянин Денис Спицов, бронза у финна Ийво Нисканена. Лидер общего зачета Кубка мира Йоханнес Клебо пришел к финишу 40-м.

Олимпиада в Пекине продолжится до 20 февраля.