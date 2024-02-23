Спорт 23 февраля 2024, 20:31 Эстонских хоккеистов, поехавших на «Игры будущего» в Россию, лишили лицензий Эстония ввела санкции против хоккеистов, которые участвуют в «Играх будущего» Freepik

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Эстонский хоккейный союз приостановил действие лицензий своих игроков, которые участвуют в проходящих в России «Играх будущего». Об этом сообщило издание Delfi.

В составе эстонской команды Baltic Select выступают трое граждан этой страны — Владимир Башкиров, Отар Сакхокия и Дмитрий Кузнецов.

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Соревнования проходят в формате фиджитал-хоккей, в рамках которого участники состязаний сначала сражаются в компьютерной игре NHL 22, а потом на реальной ледовой площадке выявляют сильнейших в игре «три на три».

Ранее Латвийская федерация хоккея также заявила о введении санкций против своих граждан, поехавших на турнир.

Международный мультиспортивный турнир «Игры будущего» стартовал в Казани 21 февраля. На церемонии открытия присутствовал президент Владимир Путин. Он пообещал, что эти состязания будут вне политики.