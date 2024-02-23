Спорт 23 февраля 2024, 11:34 Латвия приостановила лицензии выступивших на «Играх будущего» хоккеистов Федерация хоккея Латвии приостановила лицензии восьми участников «Игр будущего» piqsels

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Латвийская федерация хоккея (LHF) объявила о приостановке лицензии спортсменов, которые поучаствовали в «Играх будущего». Соревнования проходят в Казани, напомнили в пресс-службе федерации.

«Согласно информации об участии некоторых латвийских хоккеистов в турнире „Игры будущего“, который проходит в России, LHF приостановила действие лицензий этих хоккеистов», — говорится в сообщении.

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Участниками турнира по фиджитал-хоккею на «Играх будущего» стала сборная Латвии Baltic Select, некоторые ее игроки выступали за национальную команду.

Международный мультиспортивный турнир «Игры будущего» стартовал в Казани 21 февраля. На церемонии открытия присутствовал президент Владимир Путин. Он пообещал, что эти состязания будут вне политики.