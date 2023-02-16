Спорт 16 февраля 2023, 09:45 Есть серьезный шанс на выживание. Врач оценил состояние Костомарова Врач Царенко заявил, что у Костомарова есть серьезный шанс выжить РИА «Новости»

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Несмотря на тяжелое состояние фигуриста Романа Костомарова, есть серьезный шанс, что спортсмен сможет выжить, заявил директор Лечебно-реабилитационного центра Сергей Царенко. По словам специалиста, для спасения спортсмена выбрали оптимальную и единственно возможную схему лечения, сообщил сайт kp.ru.

Врач уточнил, что именно процедура ЭКМО стала причиной проблем с некрозом и ампутацией конечностей у фигуриста Романа Костомарова.

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К сожалению, этих последствий не удалось избежать, но не использовать ЭКМО было нельзя — аппарат позволил избежать дыхательной и почечной недостаточности у фигуриста, пояснил Царенко.

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«Не все угрозы сняты, но есть серьезный шанс, что пациент выживет», — подчеркнул специалист.

Говоря о последствиях процедуры ЭКМО, врач уточнил, что микроциркуляторные нарушения возникают, как правило, на пальцах ног и рук. Однако бывают случаи, когда они появляются на ушах. Эксперт также не исключил риска, что поражения могут распространиться дальше.

Накануне стало известно, что Костомарова ввели в медикаментозную кому. По данным Telegram-канала «112», у спортсмена произошел фиброз правого легкого, из-за чего появились трудности с дыханием.