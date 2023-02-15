Спорт 15 февраля 2023, 08:19 Костомарова ввели в медикаментозную кому «112»: Костомарову стало хуже, его ввели в медикаментозную кому РИА «Новости»

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Фигуриста Романа Костомарова ввели в медикаментозную кому, сообщил источник Telegram-канала «112». По его данным, врачи были вынуждены пойти на это из-за резкого ухудшения состояния спортсмена.

По информации «112», произошел фиброз правого легкого Костомарова. У него появились трудности с дыханием.

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Ранее стало известно, что медики ампутировали фигуристу несколько пальцев на руках — такие данные опубликовал Championat.com. При этом kp.ru писала, что ампутация затронула кисти обеих рук. Данные об операции официально не подтверждали.

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По информации источника ТАСС, из-за некроза тканей Костомарову также ампутировали обе стопы. Близкие спортсмена не давали никаких комментариев по этому поводу.

В больнице фигурист находится с 10 января. Его госпитализировали в тяжелом состоянии с пневмонией.