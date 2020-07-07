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    07 июля 2020, 16:52

    «Если нет результата, то все недовольны»: отставке Цорна из «Спартака» нашли объяснение

    Анатолий Минкин, Татьяна Майорова

    Совет директоров футбольного клуба «Спартак» освободил от должности генерального директора Томаса Цорна. По мнению футбольного эксперта Валерия Кечинова, это решение вполне обоснованно. Об этом он заявил в беседе с «360».
    «Если нет результата, то все недовольны»: отставке Цорна из «Спартака» нашли объяснение

    Он напомнил, что основной задачей Цорна была селекция игроков. Он пригласил достаточно много спортсменов в команду, которые так себя и не проявили.

    «Брали футболиста Тила из Голландии. Заплатили за него 18 миллионов, а он, по сути, так и не играл. Взяли Шюррле, пусть в аренду, но он тоже практически не играл. Можно еще называть фамилии, которые не помогли команде», — заявил эксперт.

    Валерий Кечинов пояснил, что все упирается в результат работы, который Цорн не смог никак показать. Сложившаяся ситуация не нравилась никому.

    «Когда у команды нет результата, то все недовольны. Руководство недовольно, болельщики недовольны», — пояснил эксперт.

    При этом Валерий Кечинов отметил, что хуже в клубе при Цорне не стало, но никаких изменений в лучшую сторону тоже не произошло, хотя на трансферы игроков потратили очень много денег.

    В пресс-службе «Спартака» между тем поблагодарили Томаса Цорна за проделанную работу и пожелали ему успехов в дальнейшей карьере. Кто именно займет освободившееся кресло генерального директора клуба, пока не известно. В «Спартаке» заявили, что сейчас рассматривают несколько претендентов. О назначении станет известно в ближайшие дни.