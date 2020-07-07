Гендиректора «Спартака» Цорна отправили в отставку

Футбольный клуб «Спартак» возглавит новый генеральный директор. Томаса Цорна отправили в отставку по решению совета директоров.

«Томас Цорн покидает „Спартак“. Совет директоров футбольного клуба „Спартак-Москва“ принял решение о прекращении сотрудничества с Томасом Цорном, который занимал позицию генерального директора», — сообщила в Twitter пресс-служба красно-белых.

«Спартак» поблагодарил гендиректора за проделанную работу и пожелал ему успехов в дальнейшей карьере.

Московский клуб находится на седьмой строчке турнирной таблицы российской Премьер-лиги. Команде в 26 матчах удалось победить девять раз. Спортсмены пять раз отыграли вничью и 12 раз потерпели поражение. Следующая встреча «Спартака» пройдет 8 июля со столичным «Локомотивом».

Томас Цорн родился в Москве в 1986 году. Вместе с семьей в 1994-м он переехал в Германию, где окончил Свободный университет Берлина. Позже Цорн получил Лицензию агента, организовал и возглавил агентство Tomas Zorn Sportmanagment — TZS. Пост генерального директора «Спартака» Томас Цорн получил 14 мая 2019 года.