Перспективы возвращения в спорт реанимированного во время матча Эриксена оценили

Игрок сборной Дании и итальянского «Интера» Кристиан Эриксен, который потерял сознание во время матча Евро-2020 с финнами, вряд ли сможет вернуться в большой футбол. В Италии, где он играет, запрещено выходить на поле с больным сердцем. Об этом изданию Daily Mail рассказал кардиолог Скотт Мюррей.

«Это, вероятно, конец карьеры для него. <…> Они (итальянские спортивные врачи — прим. ред.) работают над этим (проблемой заболевания сердца у спортсменов — прим. ред.) уже давно, более 20 лет, и снизили уровень смертности от остановки сердца в спорте до 1%», — заявил кардиолог.

По словам Мюррея, в Италии одна из лучших систем проверки здоровья спортсменов, поэтому тот факт, что у Эриксена проблемы всплыли внезапно, доказывает их опасность и ставит под сомнение продолжение карьеры.

Накануне Эриксен рухнул без чувств во время игры со сборной Финляндии. Врачи зафиксировали у него остановку сердца. Ему сделали искусственное дыхание и отправили в больницу. Сейчас футболист находится в стабильном состоянии, но врачи его пока не отпускают.