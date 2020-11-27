Эмиратский футболист скопировал жест Нурмагомедова и дождался реакции бойца. Видео
Нурмагомедов поделился в Instagram видео, на котором Салех забивает гол в ворота соперника и на радостях сначала указывает на себя, а потом поднимает указательный палец к небу. Таким образом он выразил благодарность богу за удачную игру.
Точно так же вел себя и Нурмагомедов во время побед на Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC).
«Раньше вы не знали, теперь знаете», — написал Нурмагомедов у себя на странице.
На этот пост отреагировал сам Салех, который опубликовал молитвенное выражение «Аль-Хамду ли-Ллях».
Нурмагомедов следит за футболом. Кроме того, он дружит с португальцем Криштиану Роналду. Российский боец когда-то признался, что считает футбол лучшим видом спорта. Об этом написала Lenta.ru.
Нурмагомедов не остался равнодушен к смерти легендарного футболиста Диего Марадоны. Россиянин заявил, что миллионы людей полюбили этот вид спорта благодаря аргентинцу. Об этом написал RT. Прощание с Марадоной прошло 26 ноября. Его похоронили на кладбище Jardin de Bella Vista в Буэнос-Айресе.