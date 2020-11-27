Эмиратский футболист скопировал жест Нурмагомедова и дождался реакции бойца. Видео

Нападающий клуба «Аль-Васл» Али Салех был так рад забитому голу в матче чемпионата ОАЭ против «Аль-Фуджайры», что повторил жест Хабиба Нурмагомедова, подняв указательный палец вверх. Российский боец смешанного стиля (MMA) не оставил этот эпизод без внимания.

Нурмагомедов поделился в Instagram видео, на котором Салех забивает гол в ворота соперника и на радостях сначала указывает на себя, а потом поднимает указательный палец к небу. Таким образом он выразил благодарность богу за удачную игру.

Точно так же вел себя и Нурмагомедов во время побед на Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC).

«Раньше вы не знали, теперь знаете», — написал Нурмагомедов у себя на странице.

На этот пост отреагировал сам Салех, который опубликовал молитвенное выражение «Аль-Хамду ли-Ллях».

Нурмагомедов следит за футболом. Кроме того, он дружит с португальцем Криштиану Роналду. Российский боец когда-то признался, что считает футбол лучшим видом спорта. Об этом написала Lenta.ru.

Нурмагомедов не остался равнодушен к смерти легендарного футболиста Диего Марадоны. Россиянин заявил, что миллионы людей полюбили этот вид спорта благодаря аргентинцу. Об этом написал RT. Прощание с Марадоной прошло 26 ноября. Его похоронили на кладбище Jardin de Bella Vista в Буэнос-Айресе.