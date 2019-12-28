Емельяненко оказался на 11 кг легче Джексона. Бойцы оценили шансы россиянина на победу

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Федор Емельяненко встретится на ринге с бывшим обладателем пояса UFC Куинтоном Джексоном. После процедуры взвешивания выяснилось, что россиянин на 11 килограммов легче своего соперника. «360» пообщался с известными бойцами, которые оценили шансы Емельяненко на победу при таких условиях.

Федор Емельяненко намного опытнее и разностороннее, чем Куинтон Джексон, для которого важнее «ударка». Таким мнением с «360» боец смешанных единоборств, чемпион мира и Европы по универсальному бою Адлан Амагов.

Он отметил, что если россиянин сможет навязать свой стиль борьбы в первом раунде и побороть соперника, то у Джексона «руки не будут так летать». «Федор со всеми рубится, так что думаю, что он и в стойке может с ним побоксировать. Главное быть аккуратнее, потому что в одном из боев он получил нокаут. Чтобы больше не допускать такого, ему нужно грамотно подходить», — заявил Адлан Амагов

По его словам, разница в 11 килограммов для Емельяненко не имеет значения, так как он всегда дрался со спортсменами, которые были тяжелее, чем он. В том, что Джексон весит больше россиянина Адлан Амагов нашел и положительную сторону. «Это это скажется на его реакции и он не будет таким быстрым. Я думаю, что это будет пользу Федора будет» — пояснил он и подчеркнул, что Емельяненко должен выиграть.

Боец смешанного стиля Андрей «Белая акула» Семенов заявил, что Куинтон Джексон добивался хороших результатов только в полутяжелом весе. В тяжелой весовой категории он таким успешным не стал.

«Федор он все-таки в своей стихии и я ставлю на него. Но в последнее время у него идет полоса неудач. Не знаю, с чем это может быть связано, но не хотелось бы, чтобы все получилось так, как в последних боях», — сказал Андрей Семенов.

Он отметил, что Федор в своей весовой категории чувствует себя хорошо, даже несмотря на немного упавшую скорость удара, которая в тяжелом весе играет самую главную роль вне зависимости от того легче боец или тяжелее.

«За счет очень хорошей скорости он выиграл все свои бои. Я буду болеть за Федора, но результат покажет ринг», — подытожил боец.

Встреча Федора Емельяненко и Куинтона Джексона пройдет в ближайшее воскресенье, 29 декабря в японском Сайтаме в рамках турнира Bellator. На счету 43-летнего россиянина 35 побед и шесть поражений в ММА. Его сопернику 41 год. Американец одержал за свою карьеру 38 побед, а поражение терпел 13 раз.

Федор Емельяненко заявил, что к встрече с соперником он готов. Он заявил, что тренировался по универсальной схеме. «Чувствую себя отлично, подготовился хорошо», — подчеркнул он и добавил, что результат тренировок оценит по итогам боя.