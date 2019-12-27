Емельяненко рассказал о самом памятном бое и подготовке к встрече с Джексоном

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Федор Емельяненко признался, какой бой считает самым запоминающимся за всю карьеру. Оказалось, такой для спортсмена стала встреча с Антонио Ногейрой.

Воспоминаниями Емельяненко поделился на пресс-конференции в Токио, где 29 декабря в рамках турнира Bellator встретится с американцем Куинтоном Джексоном. Бойца ММА процитировал ТАСС.

«Самым запоминающимся стал бой с Антонио Ногейрой за звание чемпиона в Pride», — подчеркнул спортсмен.

Ко встрече с соперником из США Емельяненко, по его словам, готов. Перед боем он тренировался по универсальной схеме, отрабатывая стойку и партер.

«Чувствую себя отлично, подготовился хорошо», — сказал россиянин, добавив, что встреча покажет, так ли это на самом деле.

Емельяненко не стал скрывать, что во время каждой подготовки приходится учитывать и возраст, и полученные в прошлом травмы.

«Если в молодости это не влияло, то сейчас не получается не замечать. Приходится немного терпеть», — признался боец ММА.

Емельяненко и Джексон встретятся на Bellator 29 декабря. На счету 43-летнего россиянина 35 побед и шесть поражений в ММА. Его сопернику и бывшему обладателю пояса UFC 41 год. Американец одержал за свою карьеру 38 побед, а поражение терпел 13 раз. Он уверен, что бой между ним и россиянином завершится нокаутом.