Емельяненко и Кадыров выступят по правилам бокса

Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко заявил, что к бою с главой Чечни Рамзаном Кадыровым будет готовиться также, как и с другими противниками. Он также высоко оценил потенциал своего будущего соперника.

Емельяненко заявил «Пятому каналу», что Кадыров постоянно тренируется и находится в хорошей спортивной форме. Он также подчеркнул, что предстоящий бой должен способствовать «популяризации спорта».

«В мою подготовку включены все виды спорта: и борьба, и бокс, и физподготовка, и подготовка на выносливость. Я ко всем соперникам готовлюсь одинаково», — сообщил Емельяненко.

Он не стал загадывать исход боя отметив, что никогда не делает прогнозов. Емельяненко уточнил, что всегда ориентируется уже на ринге.

Я думаю, что лучше с Рамзаном выступать по правилам бокса, потому что ММА еще добавляет удары локтями, ногами, коленями плюс борцовскую технику, болевые, удушающие… Бокс — это ограниченный вид спорта. Будем с Рамзаном драться по правилам бокса Александр Емельяненко боец смешанного стиля (MMA).

Емельяненко принял вызов Кадырова 26 декабря. Право выбрать место и время поединка он отдал главе Чечни.