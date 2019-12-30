Емельяненко и Кадыров выступят по правилам бокса
Емельяненко заявил «Пятому каналу», что Кадыров постоянно тренируется и находится в хорошей спортивной форме. Он также подчеркнул, что предстоящий бой должен способствовать «популяризации спорта».
«В мою подготовку включены все виды спорта: и борьба, и бокс, и физподготовка, и подготовка на выносливость. Я ко всем соперникам готовлюсь одинаково», — сообщил Емельяненко.
Он не стал загадывать исход боя отметив, что никогда не делает прогнозов. Емельяненко уточнил, что всегда ориентируется уже на ринге.
Я думаю, что лучше с Рамзаном выступать по правилам бокса, потому что ММА еще добавляет удары локтями, ногами, коленями плюс борцовскую технику, болевые, удушающие… Бокс — это ограниченный вид спорта. Будем с Рамзаном драться по правилам боксаАлександр Емельяненкобоец смешанного стиля (MMA).
Емельяненко принял вызов Кадырова 26 декабря. Право выбрать место и время поединка он отдал главе Чечни.