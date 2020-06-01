Емельяненко и Хабиб оказались в десятке лучших бойцов в истории ММА

По данным издания, рейтинг возглавил лучший боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Джон Джонс. На второй позиции оказался бразилец Андерсон Силва. Тройку лучших замкнул канадец Жорж Сен-Пьер.

Четырехкратный чемпион мира по версии Pride FC россиянин Федор Емельяненко занял четвертое место. Другой россиянин Хабиб Нурмагомедов расположился на шестом месте.

Ранее ирландский боец Конор Макгрегор составил свой рейтинг «величайших бойцов ММА всех времен». Лучшим он посчитал Андерсона Силву. Третье и четвертое место поделили Джон Джонс и Жорж Сен-Пьер. Себя же Макгрегор поставил на второе место и добавил, что у него все впереди. Хабиб высмеял Макгрегора за этот список.

«Ты никогда не защищал титул в UFC или Cage Warriors. Ты сдавался больше, чем Сен-Пьер, Силва и Джонс. Ты величайший боец UFC в истории Twitter», — написал россиянин.