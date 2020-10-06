Эксперт объяснил, зачем на самом деле Кокорин купил «Оку» 2003 года

Автомобильный эксперт Дмитрий Славнов объяснил, зачем российский футболист Александр Кокорин купил себе «Оку» 2003 года выпуска. Он считает, что спортсмен сделал это ради «красивых» номеров.

О приобретении нападающего сообщили СМИ. По информации журналистов, ранее эта машина была зарегистрирована на Павла Мамаева, Артема Дзюбу и Андрея Лунева, сообщил телеканал «Звезда».

«Схема работает уже очень давно, она простая. Красивые номера можно оставить на сохранение до года. Пригоняем машину, на которой нет номеров, кидаем эти красивые номера на эту тачку и, соответственно, продаем машину с красивыми номерами», — пояснил специалист.

Далее необходимо снять авто с учета. Данные номера человек оставляет при себе. После этого подгоняется дорогая машина, а регистрационный знак вешается на нее.

Ранее генеральный менеджер «Спартака» Шамиль Газизов рассказал, что нападающего «Спартака» Кокорина не включили в заявку на матч с «Зенитом», поскольку тренерский штаб красно-белых решил не рисковать его здоровьем.