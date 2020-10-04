«Кокорин мог сыграть с „Зенитом“»: Газизов объяснил отсутствие футболиста

Нападающего «Спартака» Александра Кокорина не включили в заявку на матч с «Зенитом», поскольку тренерский штаб красно-белых решил не рисковать его здоровьем.Об этом рассказал генеральный менеджер «Спартака» Шамиль Газизов.

Так он ответил на пропуск Кокориным матча десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с петербургской командой

«Что касается слухов про Кокорина (про договоренность не играть с „Зенитом“ — прим. ред.) — я это впервые слышу. Не знаю, кто это говорит. У Саши небольшое повреждение. Он мог играть, сделав определенные процедуры. Но тренерский и медицинский штабы решили не рисковать его здоровьем», — приводит слова Газизова «Чемпионат».

Ранее главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско заявил, что Кокорин из-за новой травмы пропустит встречу с петербургским «Зенитом» в рамках 10-го тура Российской премьер-лиги. Он пояснил, что игроку дали две недели на восстановление после травмы. Позже спортивный журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале сообщил, что причиной стала работа личного массажиста футболиста Сергея Колесникова.

При этом сам специалист все обвинения в свой адрес отверг.

Александр Кокорин перешел в «Спартак» из «Зенита» на правах свободного агента во время летнего трансфера. Но на поле за все время вышел только два раза — во время встреч с «Тамбовом» и ЦСКА. На матче против «Рубина» он просидел на скамейке запасных. Еще до начала нового сезона спортсмен травмировал колено на тренировке, после чего долго восстанавливался. Сейчас он снова отправился на лечение.