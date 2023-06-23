Спорт 23 июня 2023, 18:36 Экс-защитник «Спартака» Рыбус стал игроком «Рубина» Польский футболист Рыбус подписал контракт с «Рубином» до 30 июня 2024 года РИА «Новости»

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Бывший футболист московского «Спартака» Мацей Рыбус подписал контракт с «Рубином», срок которого составляет один год. Об этом сообщил официальный сайт казанского клуба.

Польский футболист займет в «Рубине» статус свободного агента, так как перед этим расторг соглашение с красно-белыми. Свое решение игрок объяснил тем, что в «Спартаке» у него было мало игровой практики.

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Рыбус играл за «Спартак»с июня 2022 года. Контракт со столичным клубом у него был рассчитан до 30 июня 2024 года. В минувшем сезоне он участвовал в 12 матчах во всех турнирах, в которых он забил один мяч и отдал одну результативную передачу.

Ранее футболист играл за московский «Локомотив» и грозненский «Терек». В Российской премьер-лиге он начал выступать с 2012 года. В составе железнодорожников Рыбус стал победителем чемпионата России, двукратным обладателем Кубка страны и выигрывал Суперкубок России.

Федерация футбола Польши лишила Мацея Рыбуса права выступать за национальную сборную после его переезда в Россию.