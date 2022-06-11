Польский защитник Рыбус стал игроком «Спартака»

Польский футболист Мацей Рыбус подписал контракт с московским «Спартаком». О трансфере защитника сообщили на официальном сайте «красно-белых».

«ФК „Спартак-Москва“ согласовал условия контракта с защитником Мацеем Рыбусом. Соглашение с 32-летним поляком подписано до 30 июня 2024 года. Рыбус — опытнейший футболист, который преимущественно действует на левом фланге», — отметила пресс-служба столичной команды.

Спортсмен покинул московский «Локомотив» после завершения сезона-2021/22. Причиной стало истечение срока контракта.

Мацей Рыбус родился 19 августа 1989 года в Польше. В Российской премьер-лиге начал выступать в 2012 году. Тогда футболист перешел в грозненский «Ахмат» из варшавской «Легии». В 2016 году спортсмен стал играть за французский «Лион», а через год начал выступать за «Локомотив». Теперь Рыбус пополнил ряды «Спартака».

«Футболист будет выступать за красно-белых под 13-м номером», — уточнили в футбольном клубе.

С 2009 года Рыбус вызывается в национальную команду Польши. За сборную он провел 66 матчей, забив два мяча.