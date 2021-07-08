Экс-тренер «Зенита» назвал основного претендента на пост главного тренера сборной России

Новым наставником сборной России вместо Станислава Черчесова мог бы стать Сергей Семак. Такой вариант возможен, если бы РФС разрешил ему совмещать эту должность с работой в «Зените», заявил «360» бывший тренер петербургского клуба Борис Раппопорт.

Он отметил, что в качестве возможных кандидатов на место Черчесова из российских специалистов называл Валерия Карпина, Семака и Леонида Слуцкого. Но никто из них на эту работу не рвется.

«Они могут рассуждать с такой позиции, что сейчас сборная играет неудачно, но кто может гарантировать, что она сыграет лучше. И если произойдет неудача, то меня в итоге могут выгнать, и в итоге я останусь еще и без клуба», — объяснил Раппопорт.

По его мнению, президент РФС Александр Дюков должен разрешить совмещение двух должностей, как это было с Леонидом Слуцким, когда он работал и в ЦСКА, и в сборной.

«Я бы на месте Дюкова пошел бы на совмещение постов. Если бы кому-то из тренеров разрешили совмещать, это мог бы быть Семак. А уже после ЧМ в Катаре можно что-то решать окончательно», — добавил он.

Раппопорт отметил, что назывались и иностранные кандидаты, но лично по его мнению, этот пост должен занимать российский тренер.

«Виллаш-Боаш набивается, но я не вижу оснований для этого. Из „Спартака“ вбросили информацию, что может быть Тедеско. Ну, что пока говорить. Цирк», — добавил он.

Специалист подчеркнул, что хотя пока сборная осталась без тренера, команда должна успеть подготовиться к чемпионату мира. По его мнению, времени сработаться с новым наставником у футболистов будет достаточно.