Экс-тренер «Спартака» Гладилин посоветовал руководству клуба встретиться с фанатами

Бывший футболист и тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин посоветовал руководству клуба встретиться со своими болельщиками и обсудить ситуацию, связанную с законом о Fan ID. Об этом написала «Газета.ru».

По словам бывшего наставника, все устали от пандемии, однако люди, которые отвечают за эпидемиологическую обстановку, думают, прежде всего, о безопасности.

«Надо собрать всех ребят, лидеров болельщиков — с ними должны встречаться руководители „Спартака“, разъяснить, объяснить, договориться. Приказными порядками ничего не добиться, народ от этого устал. Нужно, чтобы у болельщиков была ясность, тогда будет договоренность, иначе ничего хорошего не будет», — отметил Гладилин.

Ранее сообщалось, что болельщики «Спартака» опубликовали заявление, в котором объявили о намерении бойкотировать матчи команды. Фанаты готовы отказаться от посещения игр вплоть до отмены закона о Fan ID.