Фанатские объединения «Спартака» объявили бойкот матчам из-за внедрения Fan ID

Объединения фанатов «Спартака» заявили, что будут бойкотировать матчи команды. Причиной этому является принятие закона о введении Fan ID.

«Мы едины в своей позиции — мы отказываемся принимать навязываемые нам правила, паспорта, идентификаторы и закон о Fan ID. Заявляем о своем решении бойкотировать матчи РПЛ, Кубка России по футболу, домашних еврокубковых игр», — сказано в заявлении на сайте объединения.

Также болельщики не будут ходить и на другие соревнования, где будет применяться система идентификации зрителей. Фанаты собираются держать бойкот до тех пор, пока закон не отменят.

«Ни один закон, ни один документ и ни один чиновник не может лишить болельщика его священного права быть рядом со своим клубом, быть частью его истории, считать стадион и сектор своим домом, открыто выражать свои эмоции и мнение!» — добавлено в заявлении.

Болельщики отметили, что оставляют за собой право посещать матчи в тех лигах и видах спорта, где Fan ID еще не действует.

Ранее министр спорта РФ Олег Матыцин призвал футбольных фанатов к диалогу по вопросу Fan ID.