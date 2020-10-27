Экс-президент СБР объяснил, почему биатлонист Устюгов не вернет олимпийские медали

Российского биатлониста Евгения Устюгова лишили трех олимпийских медалей из-за подозрения в употреблении допинга. Адвокаты подадут апелляцию, но она не принесет результатов, считает депутат Госдумы и бывший президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев.

По словам Драчева, судебные разбирательства с Устюговым длятся уже не первый год. Сейчас Спортивный арбитражный суд (CAS ADD) принял решение об аннулировании медалей, но депутат думает, что за этим последует апелляция. При этом практика показывает, что такие апелляции малоэффективны.

«Сложная ситуация с апелляциями и со всем, потому что и Международный союз биатлонистов (IBU) тоже всю эту тему поддержал. Тут идет со всех сторон такой накат. <…> [Апелляция] обязательный процесс, но мне кажется, что он не приведет к каким-то изменениям», — заявил «360» Драчев.

Он добавил, что решение стало крайне неприятным моментом для российского спорта, но страна была к этому готова. Более того, бывший президент СБР считает, что Устюгов будет не последним спортсменом, по которому нанесли удар.

Ранее CAS ADD аннулировал три олимпийские медали Устюгова. Речь идет о двух золотых и одной бронзовой награде, полученных с 24 января 2010 года по конец 2014 года. Причиной стали подозрения в употреблении допинга спортсменом из-за повышенного уровня гемоглобина в крови.