Биатлониста Устюгова лишили 3 олимпийских медалей

Антидопинговая панель Спортивного арбитражного суда (CAS ADD) аннулировала три олимпийские медали российского биатлониста Евгения Устюгова: две золотые и одну бронзовую. Адвокат спортсмена Алексей Панич назвал это решение смехотворным.

«Решение СAS ADD выглядит просто смехотворно и является простой копией заявления IBU о признании Устюгова виновным в отсутствие какого-либо юридического анализа и обоснования», — приводит ТАСС слова Панича.

Юрист добавил, что CAS ADD некомпетентна в рассмотрении этого спора.

«Даже IBU первоначально согласился, что CAS ADD не может рассматривать дело Устюгова, однако потом изменил свое мнение и в нарушение правовых норм направил свое заявление в некомпетентный орган», — добавил собеседник агентства.

Речь идет об аннулировании наград Устюгова за период с 24 января 2010 года по конец 2014 года. В этот промежуток биатлонист завоевал золотую медаль в масс-старте, командную бронзу в эстафете на Олимпийских играх 2010 года в Ванкувере и командную золотую медаль в эстафете на Олимпиаде в Сочи.

Свою карьеру Устюгов завершил после сочинских Игр. Допинговые подозрения в отношении спортсмена связаны с повышенным уровнем гемоглобина в его крови. В феврале биатлониста отстранили от должности главного судьи на зимней Спартакиаде учащихся из-за его дисквалификации Международным союзом биатлонистов (IBU) за применение допинга.