Экс-боец MMA рассказал о разговоре с менеджером Нурмагомедова

43-летний бывший боец смешанного стиля (MMA) Чейл Соннен рассказал о своем разговоре с менеджером россиянина Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азизом.

Согласно информации, которую Соннен опубликовал на своем YouTube-канале, менеджер опроверг слухи российских изданий, которые допускали возможность вылета Нурмагомедова с помощью бизнес-авиации.

По словам Соннена, Абдель-Азиз сказал ему о том, что якобы местные города «закрыты» из-за вспышки коронавируса нового типа.

«Абдель-Азиз рассказал мне это, чтоб я с вами поделился. По-моему это удивительно. В России ты не можешь покинуть свой город! Хотя у нас в Америке ты даже можешь перемещаться из штата в штат», — сказал экс-боец.

Ранее сообщалось, что тренер ирландского бойца MMA Конора Макгрегора Джон Кавана опроверг слухи о том, что спортсмен будет участвовать в турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) вместо россиянина Хабиба Нурмагомедова.